مي كساب تعلن تأجيل مسلسلها "نون النسوة" وتكشف عن مشاركتها في "المداح أسطورة العهد"

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة مي كساب عن تأجيل مسلسلها "نون النسوة"، الذي كان من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، كتبت مي: "بقالي 3 سنين بعمل أدوار مهمة في مسيرتي الفنية، وكنت محظوظة جدًا بالأدوار دي مع زملاء كبار وكتاب مهمين ومخرجين عظماء اتعلمت منهم كتير، زي أحلام سعيدة، جعفر العمدة، العتاولة، واللعبة، نفسي أكون معاكم السنة دي في أول بطولة بعد غياب سنوات عن البطولة، بعمل يليق بكم".

وتابعت: "لكن نظرًا لضيق الوقت، تم تأجيل مسلسلي (نون النسوة) لما بعد رمضان، وهكتفي هذا العام بظهوري كضيفة شرف في مسلسل (المداح)، سعيدة جدًا بتجربتي معاهم، مع مخرج شاطر وموهوب أحمد سمير فرج، والأخ والصديق ورفيق الكفاح النجم حمادة هلال، إنتاج صادق الصباح وأنور الصباح إن شاء الله تنبسطوا معانا السنة دي ويكون وشنا كلنا حلو على المداح".

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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