نجاة عيسى الوزان وظهور جماهير الأهلي والاتحاد السكندري وأم عمر.. 3 مشاهد من "العتاولة 2"

كتب - معتز عباس:

شهد الإعلان الرسمي لمسلسل "العتاولة 2" العديد من المفاجآت التي ينتظرها الجمهور أمام الشاشات، في رمضان 2025.

وطرحت منصة "شاهد" البرومو الرسمي لمسلسل "العتاولة 2"، بطولة النجوم أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

شهد البرومو 3 لقطات مميزة، وهي نجاة عيسى الوزان (باسم سمرة) من الموت، وتقليد الفنانة زينة والفنانة فيفي عبده فيديو البلوجر أم عمر على أغنية "ماجبش سيرتي" للمطربة أنغام، كذلك ظهور جماهير الأهلي والاتحاد السكندري.

أحداث الجزء الثاني من المسلسل هي استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً ويدور حول الشقيقان "خضر ونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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