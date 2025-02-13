"ماجبش سيرتي".. زينة وفيفي عبده تقلدان البلوجر أم عمر في "العتاولة 2"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "شاهد" البرومو الرسمي لمسلسل "العتاولة 2"، بطولة النجوم أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، المقرر عرضه في رمضان 2025.

وشهد البرومو تقليد الفنانة زينة والفنانة فيفي عبده فيديو البلوجر أم عمر على أغنية "ماجبش سيرتي" للمطربة أنغام، ضمن أحداث مسلسل "العتاولة 2".

أحداث الجزء الثاني من المسلسل هي استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً ويدور حول الشقيقان "خضر ونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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