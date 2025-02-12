رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "إخواتي"

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "watch it" البرومو الرسمي لمسلسل "إخواتي" المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة برومو العمل الفني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الأحلام طلعت بتتحقق، مسلسل إخواتي يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ على WATCHIT".

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ويشارك نيللي كريم بطولة مسلسل "إخواتي"، مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

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