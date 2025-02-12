إعلان

رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "إخواتي"

08:48 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ابطال مسلسل اخواتي
  • عرض 11 صورة
    أحمد حاتم_1
  • عرض 11 صورة
    جيهان الشماشرجي وروبي
  • عرض 11 صورة
    جيهان الشماشرجي وكندة علوش وروبي ونيللي كريم
  • عرض 11 صورة
    روبي
  • عرض 11 صورة
    كندة علوش (2)
  • عرض 11 صورة
    جيهان الشماشرجي في مسلسل اخواتي
  • عرض 11 صورة
    نيللي كريم
  • عرض 11 صورة
    جيهان الشماشرجي
  • عرض 11 صورة
    كندة علوش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

طرحت منصة "watch it" البرومو الرسمي لمسلسل "إخواتي" المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة برومو العمل الفني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "الأحلام طلعت بتتحقق، مسلسل إخواتي يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ على WATCHIT".

لمشاهدة الفيديو.. اضغط هنا

ويشارك نيللي كريم بطولة مسلسل "إخواتي"، مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، روبي، علي صبحي، محمد ممدوح، نبيل عيسى، أحمد الأزعر، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

اقرأ أيضا..

بعد إثارتها للجدل بسبب تصريحاتها.. 20 صورة لـ بسمة بوسيل

أروى جودة تنشر صورًا جديدة مع زوجها.. ورانيا يوسف تعلق

منصة watch it مسلسل إخواتي مسلسلات رمضان 2025 نيللي كريم رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا