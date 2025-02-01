أول أزمات رمضان 2025.. نجل محمود البزاوي يعترض على بوستر "فهد البطل" بسبب والده

كتب- مروان الطيب:

انتقد أكرم البزاوي، نجل الفنان محمود البزاوي على بوستر مسلسل "فهد البطل"، الذي طرحته منصة "واتش ات"، استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وجاء اعتراض أكرم على البوستر نظرًا لعدم وجود والده ضمن أبطال العمل، وهو ما اعتبره عدم تقدير لمشواره الفني الكبير.

ونشر أكرم بوستر مسلسل "فهد البطل" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "ده عدم تقدير لوالدي وتاريخه انه يبقى من أبطال العمل ومش موجود على بوستر مجمع، أنا مش بقول الكلام ده من السمع أنا قريت المسلسل كله وعارف كل شخصية فيه بتعمل ايه، عدم التقدير ده بيتعب الفنان وبيدخله في حالة نفسية مش كويسة خالص، قدروا كل واحد واسمه وكفاية ظلم ومش عشان أبويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايمًا على حسابه، ياريت واتش ات تاخد قرار بتغيير البوستر".

تدور أحداث مسلسل "فهد البطل" حول شخصية فهد وهو "صنايعي رخام" من الصعيد، يتعرض لعدد من الأزمات مع عائلته فيقرر الاتجاه إلى القاهرة، ومن هنا تنطلق الأحداث التي تشهد الكثير من الصراع بين الأبطال، وخلال الأحداث يقدم العوضي شخصيتين هما الأب والأبن في الحلقات الأولى، ويقع في حب فتاة تدعى كناريا التي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين.

ويشارك ببطولة مسلسل "فهد البطل" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم عصام السقا، حمزة العيلي، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمود البزاوي بمسلسل "إقامة جبرية" بطولة الفنانة هنا الزاهد والفنانة صابرين، وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن، الفنان محمود البزاوي يشارك بمسلسل "حسبة عمري" بطولة النجمة روجينا والمقرر عرضه أيضًا ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

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