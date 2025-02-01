رمضان 2025.. "شاهد" تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" استعدادًا لعرضه

كتب- مروان الطيب:

كشفت "شاهد" عن البوستر الرسمي لمسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، استعدادًا وترويجًا لعرضه على منصتها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "شاهد" على "إنستجرام"، بوستر المسلسل وتصدره عدد من أبطاله وهم عصام عمر، هاجر السراج، مايان السيد، رانيا يوسف، شيرين، وكتبت: "تعرفوا كام واحد اسمه محمد في حياتكم؟، استنوا مسلسل نص الشعب اسمه محمد".

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات، ويشارك ببطولة المسلسل كل من محمد عبد العظيم، محمد محمود، تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

وعرض للفنان عصام عمر مؤخرًا فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته العام الماضي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وقت عرضه بالسينمات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما المصرية هم ركين سعد، سما إبراهيم، أحمد بهاء، هاجر حاتم، يسرا اللوزي، تألف محمد الحسيني وخالد منصور، إخراج خالد منصور.

يذكر أن، الفنان عصام عمر يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز، وفيلم "سيكو سيكو" ويشاركه البطولة الفنان طه دسوقي.

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