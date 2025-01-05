أول تعليق من ويزو بعد نجاح مسرحية "الباشا"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، متابعيها صورًا من كواليس مسرحية "الباشا"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وظهرت ويزو مع نجوم العمل، وعلقت: "الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد ولك الشكر على كرمك وفضلك العظيم تمت بحمد الله مسرحية "الباشا" للنجم الكبير، نجم الوطن العربي كريم عبد العزيز، إخراج الأستاذ العزيز رامي إمام".

و وجهت ويزو، الشكر لهيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ولفريق العمل، قائلة: "شكرًا هيئة الترفيه شكر خاص معالي المستشار، شكرًا شركة صلة شكرًا أستاذ عدنان الكيال، شكرًا المنتجة آلاء الغزالي، وشكرًا لأحلى وأجمد الممثلين، هنا الزاهد، هشام ماجد، مصطفى البنا، هيدي كرم، جان رامز، وكل النجوم الحلوة اللي كانت موجودة، شكرًا جدًا".

يذكر أن، مسرحية "الباشا" بطولة كريم عبدالعزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، من إخراج رامي إمام، والأغاني من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن إنتاج آلاء الغزالي.

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