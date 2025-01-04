محمد سلام وفريق عمل مسلسل "كارثة طبيعية" يستعدون لعرضه على "واتش ات"

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كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد سلام، وفريق عمل وأبطال مسلسل "كارثة طبيعية" بانتهاء التصوير استعدادًا لعرضه على منصة "واتش ات" خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الفنانة جهاد حسام الدين إحدى بطلات المسلسل، صور من انتهاء التصوير عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع الفنان محمد سلام، والمؤلف أحمد عاطف فياض، والمخرج حسام حامد، وكتبت جهاد: "فركش، كارثة طبيعية".

وتدور أحداث مسلسل "كارثة طبيعية" في إطار كوميدي، حول شاب من الطبقة المتوسطة ومتزوج حديثًا وينجب 7 أبناء توأم، مما يضعه في تحديات كبيرة بسبب المسؤوليات الضخمة التي وقعت على عاتقه، تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد سلام كان بالجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" بطولة الفنان أحمد مكي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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