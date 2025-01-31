رمضان 2025.. كريم فهمي بإعلان "وتقابل حبيب": مش عايز مبادئ بتتغير عشان المصلحة

رمضان 2025.. "watch it" تكشف عن شخصية خالد سليم في "وتقابل حبيب" (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it- واتش إت، على موقع انستجرام، تيزر تشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، يضم لقطات للشخصية التي يلعبها الفنان كريم فهمي بالأحداث.

ويظهر كريم بأكثر من إطلالة في التيزر، بينها مع حصان، والثانية على متن يخت، وثالثة يمزق أوراقا، وصاحب اللقطات الكلمات التالية على لسان الشخصية: "أنا عايز أكون بني آدم، مش عايز حسابات ولا خطط ولا مبادئ بتتغير عشان المصلحة".

وعلق المسؤول عن الصفحة على التيزر، وكتب "طلبات بسيطة لكن إيه الحكاية وراها.. ده اللي هنعرفه قريب".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.