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رمضان 2025.. كريم فهمي بإعلان "وتقابل حبيب": مش عايز مبادئ بتتغير عشان المصلحة

03:44 م الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كريم فهمي ولقطة من مسلسل وتقابل حبيب
  • عرض 8 صورة
    كريم فهمي ومسلسل وتقابل حبيب
  • عرض 8 صورة
    كريم فهمي
  • عرض 8 صورة
    كريم فهمي في مسلسل وتقابل حبيب
  • عرض 8 صورة
    الفنان كريم فهمي
  • عرض 8 صورة
    البوستر الرسمي لمسلسل وتقابل حبيب
  • عرض 8 صورة
    كريم فهمي في كواليس مسلسل وتقابل حبيب
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كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it- واتش إت، على موقع انستجرام، تيزر تشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، يضم لقطات للشخصية التي يلعبها الفنان كريم فهمي بالأحداث.

ويظهر كريم بأكثر من إطلالة في التيزر، بينها مع حصان، والثانية على متن يخت، وثالثة يمزق أوراقا، وصاحب اللقطات الكلمات التالية على لسان الشخصية: "أنا عايز أكون بني آدم، مش عايز حسابات ولا خطط ولا مبادئ بتتغير عشان المصلحة".

وعلق المسؤول عن الصفحة على التيزر، وكتب "طلبات بسيطة لكن إيه الحكاية وراها.. ده اللي هنعرفه قريب".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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وتقابل حبيب كريم فهمي ياسمين عبدالعزيز مسلسلات رمضان 2025
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