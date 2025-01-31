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رمضان 2025.. منة عرفة تكشف عن شخصيتها بمسلسل "وتقابل حبيب"

11:31 ص الجمعة 31 يناير 2025

الفنانة منة عرفة

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كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الشابة منة عرفة، عن شخصيتها بمسلسل "وتقابل حبيب" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت منة، بوسترها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " شهد منصور الرفاعي.. وتقابل حبيب، رمضان 2025، تأليف الأستاذ الجميل عمرو محمود ياسين ، وإخراج الأستاذ المبدع دائما محمد الخبيري".

مسلسل "وتقابل حبيب" يعرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

منة عرفة

منة عرفة مسلسل وتقابل حبيب مسلسلات رمضان 2025 إنستجرام منة عرفة
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