"شرف ليا أني اشتغلت معاه".. حمدي الميرغني يعلق على تعاونه مع أحمد حلمي في مسرحية "بني آدم"

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كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان حمدي الميرغني عن سعادته بالتعاون مع النجم أحمد حلمي، والمشاركة في مسرحية "بني آدم"، والتي تعرض حاليًا على مسرح بكر الشدي بالرياض، في الفترة من 23 يناير حتى 1 فبراير.

وقال حمدي، في لقاء ببرنامج "عرب وود": "أحمد حلمي بيفهم جدا في الضحك وحصل بينا كيميا كويسة في المسرح، بقينا فاهمين بعض من نظرة من كلمة بنعرف نرتجل سوا نخش في موضوع جديد".

وأضاف: أنا واحد من جمهور أحمد حلمي قبل ما أبقى ممثل واشتغل معاه، حلمي دايما أعماله بتخاطب عقول الناس ومحترمة، شرف لي اني شغال معاه".

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تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" بطولة أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السيد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.

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