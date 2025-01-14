بيتر ميمي يهدي مسلسل "مملكة الحرير" لروح المنتج الراحل فتحي إسماعيل

كتب- مروان الطيب:

أهدى المخرج بيتر ميمي، مسلسله الجديد "مملكة الحرير" للمنتج الراحل فتحي إسماعيل الذي وافته المنية في حادث سير مروع مع منتجي شركة "سينرجي" وهم حسام شوقي، محمود كمال، وتامر فتحي على طريق الضبعة مطلع شهر أغسطس 2024.

ونشر بيتر ميمي صورة من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "إهداء إلى روح أخويا وصديقي فتحي إسماعيل اللي كان متحمس جدًا للمشروع ده، إن شاء الله عمل ضخم ومختلف".

ويشارك ببطولة مسلسل "مملكة الحرير" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، على رأسهم الفنان كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، سارة التونسي، وليد فواز، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، إنتاج تامر مرسي، وإخراج بيتر ميمي.

وكانت آخر مشاركات المخرج بيتر ميمي بمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن، المخرج بيتر ميمي يعيد التعاون مع النجم كريم عبد العزيز بفيلم "الأرض السوداء: كيميت" ويشاركه البطولة كل من ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني.

وتدور أحداث فيلم "الأرض السوداء: كيميت" في إطار من التشويق والإثارة، حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية، ويتقاطع طريقه مع امرأة شابة تعمل غواصة في البحر الأحمر وتعيش في مدينة الجونة، يخوضان سويًا العديد من المواقف والمغامرات خلال رحلتهما، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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