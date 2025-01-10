"كله مسموح".. كارول سماحة تعود للمسرح بعد غياب 17 عامًا

كتبت-بسمة ثروت:

تعود الفنانة كارول سماحة للمسرح بعد غياب عن العمل المسرحي لمدة 17 عامًا منذ أن قدمت مسرحية "زنوبيا" لمنصور الرحباني عام 2007.

وتقدم كارول مسرحية "كله مسموح" على مسرح كازينو لبنان لمدة اسبوعين من يوم 9 لـ 18 شهر مايو المقبل.

مسرحية "كله مسموح" هي النسخة العربية للمسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، وتم شراء حقوقها للعرض بلبنان، وهي مسرحية غنائية استعراضية تقوم كارول ببطولتها، وبالغناء، والرقص، والتمثيل خلالها مع فرقة أوركسترا خاصة بالمسرحية، وكان من المفترض أن يتم عرضها بأكتوبر الماضي إلا أنه تم التأجيل بسبب الحرب على لبنان.

ويشارك كارول سماحة بالمسرحية كل من فؤاد يقين، وجوي كرم، ودوري السمراني، ونور حلو، ونزيه يوسف، وهي من كتابة، وإخراج روي خوري.

وتستعد كارول لتصوير أغنية جديدة من ألبومها "مختلفة" الذي تم طرحه في سبتمبر الماضي، ولإحياء العديد من الحفلات الغنائية في الفترة المُقبلة.

يذكر أن آخر الأعمال المعروضة للفنانة كارول سماحة أغنية "نفس"، من ألحان وكلمات كارول سماحة، وهي إحدى أغنيات ألبومها "مختلفة"، وتم طرحها على قناتها الرسمية باليوتيوب، وحققت أكثر من 3 مليون مشاهدة.