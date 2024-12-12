حفل بيلبورد.. إليسا تحصد جائزة "الأيقونة" وهذا ما قالته

كتب- هاني صابر:

حصدت المطربة إليسا، على جائزة "الأيقونة" بحفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

وقالت إليسا في كلمتها بالحفل: "تكريمي اليوم لمشوار 25 عاما مليئا بالحب والنجاح، أنا أفتخر بهذه الجائزة وهي ليست لي بل لكل من ساهم بنجاحي خلال مشواري الفني، ولبلدي لبنان وأكيد بدي أشكر الفانز في كل مكان لوقوفهم الى جانبي ودعمي بأصعب الأوقات ولايصال صوتي لكل العالم".

وتابعت إليسا: "أشكر بيلبورد وهو تكريم للموسيقى العربية وليس لي".

وأضافت: "بهدي هذه الجائزة لبلدي لبنان اللي اتعلمت من الظروف التي يعيشها بلدي أن آخذ كل الصمود منه".

وعاشت الرياض أجواء غنائية مميزة مساء الأربعاء خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

وحضر الحفل الذي نقلته MBc مباشرةً على الهواء عدد من نجوم الفن والغناء والموسيقى، أبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، لطيفة، أميمة طالب، مسلم، والشامي، حيث أقيم الحفل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي" الأول.