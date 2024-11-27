ماذا قال أمير طعيمة في آخر ليلة عرض عن أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة"؟

كتب- هاني صابر:

وجه الشاعر والمنتج أمير طعيمة، رسالة لأبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة" عقب انتهاء الليلة الأخيرة لها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال أمير، على المسرح عقب انتهاء الليلة الأخيرة للمسرحية: "أشكر المملكة العربية السعودية وأهلها على حسن الاستقبال وأشكر أخويا الغالي معالي المستشار تركي أل الشيخ اللي داعم دايما لينا، وده الموسم الخامس ومغبناش ولا موسم".

وتابع: "بشكر غادة طلعت ومصطفى نعمان، وأحمد سعد والي، موجودين ومشرفينا ورافعين راسنا دايما، وأوتاكا معايا في الـ 5 مسرحيات كمخرج وكممثل، وبنثق فيه ثقة كبيرة ودايما بيبقى قدها، والأستاذة بدرية طلبة قد ايه انتي كنتي إضافة كبيرة لينا السنادي وشرفتينا ونورتينا، ومصطفى غريب بسعد أن أول مسرحية ليه بالمواسم كانت معانا في (حتى لا يطير الدكان) وعنصر أساسي معانا وليه جماهيرية وإضافة لينا وأتمنى له التوفيق دايما".

وأضاف: "بيومي كان بيعمل بروفة قبل العرض عندنا، وكان بيروح لمنة شلبي في مسرحيتها، ويرجع عندنا، فتحية كبيرة ليه.. بيشتغل كتير ولكن بيعمل مجهود كبير".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق عن مد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ليوم إضافي لتنتهي الثلاثاء بدلا من الإثنين.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "إكس": "تم تمديد يوم إضافي للمسرحية الكوميدية (ألف تيتة وتيتة) من بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان أكرم حسني، 26 نوفمبر".

وكان تركي آل الشيخ، أشاد بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" المعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها ولدينا طلب جدي من الجمهور بالتمديد لها وزيادة العروض.. ستظل Gea وموسم الرياض بدعم القائد الملهم ولي العهد الأمين حفظه الله شعلة من النور تضيء لكل عربي وتعطيه الفرصة لتقديم إبداعه".

وأضاف: "سنظل في ظهر كل عازف موسيقي وكل فنان وكل فرد في منظومة الإنتاج وكل مبدع… في هذه المسرحية كمثال بسيط عمل مكون من مئات الأشخاص ومئات البيوت المفتوحة… حاربوا الظلام بالنور وكونوا داعمين للشباب الطموح وبارقة أمل، المبدع العربي يستحق الكثير، ولا تلتفتوا لأصوات طيور الظلام والحاسدين فقافلتنا معا تسير ولا نسمع لهم صوت".

وكانت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" تصدرت تريند موقع التدوينات "إكس" بالسعودية، قبل عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة على مسرح العلى، والتي يتم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة من يوم 21 نوفمبر إلى 25 نوفمبر الجاري.

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.