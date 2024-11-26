ركين سعد تروج لمسلسل "موعد مع الماضي" قبل عرضه

كتبت- سهيلة أسامة:

روجت الفنانة الأردنية ركين سعد لمسلسل "موعد مع الماضي"، الذي ينطلق عرضه يوم 6 ديسمبر المُقبل.

ونشرت ركين الملصق الدعائي للعمل على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "قربنا نعرف الحقيقة يا جماعة، مسلسل موعد مع الماضي يوم ٦ ديسمبر على نتفليكس".

تدور أحداث مسلسل "موعد مع الماضي" في إطار من التشويق والإثارة، حول يحيى الذي فقد أخته نادية في رحلة غوص، يتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، تأليف محمد المصري، إخراج السدير مسعود.

اقرأ أيضًا:

بالصور| أحدث ظهور لـ سامو زين والجمهور: "عمرو دياب الجديد"

مريم عامر منيب تحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي