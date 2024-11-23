أخرهم "الكينج" لمحمد إمام.. تعرف على أبرز الغائبين عن دراما رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

أشهر قليلة تفصلنا عن دراما رمضان 2025، الذي يضم مجموعة من أبرز الأعمال الدرامية ما بين الأكشن والكوميدي والدراما الاجتماعية، والتي يتعاون خلالها نخبة من ألمع النجوم وصناع الدراما التليفزيونية.

ويشهد موسم دراما رمضان 2025، غياب عدد من النجوم،أبرزهم: الفنان محمد رمضان، الفنان كريم عبدالعزيز، النجمة يسرا، الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد عز، وأخرهم الفنان محمد عادل إمام بمسلسل "الكينج" وتأجيله لموسم دراما رمضان 2026.



محمد إمام

كشف السيناريست محمد صلاح العزب، عن تأجيل مسلسل الفنان محمد عادل إمام إلى موسم دراما رمضان 2026، بعدما كان من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025، ونشر صلاح العزب رسالة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، كشف خلالها تفاصيل وكواليس تأجيل المسلسل.

وكتب: "لقد قررنا، النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان 2025 إلى رمضان 2026، بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة، ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرًا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في 2026 إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير".

سامح حسين

أعلن الفنان سامح حسين خروجه من ماراثون دراما رمضان 2025، بعدما كان من المقرر مشاركته بمسلسل "برمودا"، وكتب سامح حسين عبر حسابه على "فيسبوك": "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، تأجيل مسلسل برمودا إلى بعد رمضان، وانتظروني قريبًا إن شاء الله في فيلمين تحت الطلب واستنساخ".

يحيى الفخراني

النجم الكبير يحيى الفخراني، بعد إعلانه عن تقديم مسلسل بعنوان "الأستاذ"، كشف منتج العمل جمال العدل، عن تأجيل العمل، بسبب تعذر مراحل التسويق والتصوير.

يسرا

تغيب النجمة يسرا للعام الثاني على التوالي، بعد تقديمها مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" عام 2023.

محمد رمضان

النجم محمد رمضان، دخل أيضا قائمة الغائبين، للعام الثاني على التوالي، رغم التنويه في وقت سابق، عن اقترابه من تقديم مسلسل في رمضان 2025.

كريم عبدالعزيز

يغيب عن المشاركة في الماراثون الدرامي، النجم كريم عبدالعزيز، الذي عرض له العام الماضي مسلسل "الحشاشين"

أمير كرارة

يغيب النجم أمير كرارة عن دراما رمضان القادم، بعد سنوات من التواجد المستمر كان أخرها هذا العام مسلسل "بيت الرفاعي".

أحمد عز

للعام الثالث على التوالي، يغيب النجم أحمد عز، عن دراما رمضان إذ كانت أخر مشاركة له في مسلسل "الاختيار 3"، عام 2022.

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