إسلام إبراهيم يكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان إسلام إبراهيم، حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، إلى جانب ترشحه وفوزه بالعديد من الجوائز.

وعن حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" قال إسلام ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي يبث عبر "الراديو 9090": "ياسمين أحمد كامل المخرجة طلعت بفكرة مرعبة، لأن فعلا مصايب السوشيال ميديا مبتخلصش، واحنا كل يوم بنصحى على كارثة واللي معتقد أن ده السقف لأ مش السقف احنا لسه في أول دور، وكلنا قولنا اه فعلا ولو حصل كذا هتبقى جامدة جدًا، فجأة المؤلفة قالت والله أنا مش متحمسة، شركة الإنتاج كانت متحمسة، ياسمين كانت متحمسة جدًا، احنا كممثلين كنا متحمسين جدًا، لأن اللي قالته ياسمين هيودي الشخصيات كلها في حته تانية خالص حاجة مرعبة".

واستكمل: "وبعدين الموضوع نام شوية، نام بقى هيتعمل مش هيتعمل معرفش، وانا متحمس جدًا للفكرة اللي قالتها ياسمين ولو سمعاني دلوقتي بقولها لازم تعملي جزء ثاني، ومبسوط من نجاح المسلسل لأن الناس وعيها بقى كبير وبقت بتفهم وبتجري ورا الحاجة الحلوة بصرف النظر عن المسميات أو أسماء معينة، الناس بقت عايزة موضوع كويس، أحداث معمولة حلو، إخراج كويس، تمثيل كويس، وبقوا يحكموا على الحاجة بجودتها، وشافوا عمل جيد قدامهم وبقيت مبسوط أن الناس بقت بتفهم الممثل المجتهد من اللي مش مجتهد".

وكانت آخر مشاركات الفنان إسلام إبراهيم بمسلسل "تيتة زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، إلى جانب مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وسط نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ولفت الأنظار لموهبته نظرًا لابتعاده عن الكوميديا وتقديمه شخصية مغايرة تمامًا عن ما اعتاد الجمهور منه خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضا:

"الملحد".. رايح جاي بالمحكمة ومرتضى منصور يشعل نزاع عرض الفيلم

المنتج عبد الله أبو الفتوح يعلن عن بدء تصوير مسلسل "أشغال شقة 2"