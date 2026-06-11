تستعد المطربة اللبنانية إليسا، لإحياء حفلها الغنائي الجديد في لبنان المقرر إقامته يوم 28 يوليو المقبل.

ونشرت إليسا، بوستر الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"بيروت.. سنجعل هذا يحدث، لا يوجد صيف بدون محطة في مدينتي.. محطة أمل في أننا سننهض دائما من جديد.. أراكم قريبا في بيروت".

تحذير لـ إليسا

وجّهت الجهة المنظمة لحفل النجمة اللبنانية إليسا والمطرب تامر عاشور تحذيرًا للجمهور من التعامل مع أي جهات أو أفراد غير معتمدين في بيع التذاكر، مع اقتراب موعد الحفل المقرر إقامته يوم 25 يونيو المقبل بأحد فنادق منطقة مدينة نصر.

وأكدت إدارة الفندق المنظمة للحفل، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة شراء التذاكر من القنوات الرسمية فقط، محذّرة من أي عمليات بيع خارج المكتب المعتمد داخل الفندق.

وأوضحت مصادر من الجهة المنظمة، في تصريحات خاصة، أن الحجز يتم عبر طريقين فقط؛ إما من خلال مكتب الحجز داخل مقر الفندق، أو عبر رقم مخصص على أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأضافت المصادر أن الحفل يبدأ بفاصل غنائي للمطرب تامر عاشور، يعقبه فاصل النجمة إليسا، مشيرة إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 25 ألف جنيه وتشمل وجبة عشاء فاخرة للحضور.

مفاجآت ألبوم إليسا

تواصل إليسا وضع اللمسات النهائية على أغاني ألبومها الرابع عشر في مشوارها الفني، والمقرر طرحه في موسم الصيف الحالي.

ويضم ألبوم المطربة اللبنانية، أغنية وقع اختيارها عليها قبل وفاة ملحنها الموسيقار الراحل محمد رحيم، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي.

وكانت إليسا قد قدمت من ألبومها الجديد، أغنية بعنوان "لعبة الأيام" في الحفل الذي أحيته بمناسبة تخرج طلاب الجامعة الأمريكية، والذي أقيم مساء الجمعة الماضي.

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