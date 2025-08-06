بلقيس فتحي تطرح أغنيتها "يا مطنشنا" باللهجة المصرية

كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة بلقيس فتحي أحدث أعمالها الغنائية باللهجة المصرية بعنوان "يا مطنشنا"، في تعاون فني جديد يجمعها مع الملحن بلال سرور وكلمات الشاعر مصطفى حسن.

وقامت بلقيس بتصوير الكليب على شواطئ بيروت في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد، وجمعت الأغنية بين الطابع الرومانسي والكوميدي، مع أجواء صيفية مبهجة تعكس روح الأغنية.

وكشفت بلقيس في بيان صحفي أن الأغنية كانت لديها منذ 4 أعوام، لكنها فضّلت الانتظار حتى تجد الرؤية الموسيقية التي تطمح لها، إلى أن جاء الوقت المناسب لطرحها بالتعاون مع الموزع الموسيقي سليمان دميان.

وفي تعليقها على عودتها للساحة الغنائية المصرية، قالت بلقيس: "أغنية يا مطنشنا تعيدني للجمهور المصري بعد غياب".

يُذكر أن "يا مطنشنا" تُعد خامس أغنية لـ بلقيس باللهجة المصرية، بعد "دبلوماسي"، "ونتدلع"، "مزاجنجي"، و"ألف روح" التي صدرت في صيف 2023 وحققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية.

وقدّمت بلقيس خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأغاني الناجحة بمختلف اللهجات العربية.