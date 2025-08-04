رئيس الأوبرا: مهرجان صيف الأوبرا 2025 مزج بين الأصالة والحداثة

كتبت- منى الموجي:

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام فعاليات صيف الأوبرا 2025، على المسرح المكشوف ولأول مرة في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وأكد الدكتور علاء عبدالسلام رئيس الأوبرا، في بيان صحفي، أن رحلة صيف الأوبرا 2025 بالقاهرة والإسكندرية جاءت برؤية متجددة تمزج بين الأصالة والحداثة، وأضاف أن الفعاليات ضمت تجارب وجدانية متنوعة عكست ثراء الساحة الإبداعية المصرية، وتابع أن تنفيذ العروض في ستاد الأسكندرية لأول مرة أجاز فكرة اكتشاف منصات مبتكرة لعرض الفنون الجادة وأبرز خطوات وزارة الثقافة ودار الأوبرا لتحقيق العدالة الثقافية .

وضم البيان الفعاليات التي شهدها المهرجان، وهي: علي المسرح المكشوف بالقاهرة وفي الفترة من 18 حتى 22 يوليو تحولت ليالي الصيف إلى تظاهرة للموسيقى والغناء، شملت عروضاً متعددة إذ انطلقت الأمسيات بحفل الصوفية والحداثة الذي جمع الموسيقار فتحي سلامة والمنشد الشيخ محمود التهامي.

وتضمن البرنامج باقة مختارة من الأناشيد والمدائح والابتهالات الصوفية في ضوء صياغة موسيقية حديثة، وتوالت الليالي لتتألق النجمة حنان ماضي في جولة غنائية عاطفية بلون تسعينيات القرن الماضي، بعدها نسج الثنائي فؤاد ومنيب خيوط الموسيقى مع الجمهور ليبرز طابع مؤلفاتهم الخاصة التي تمزج الكلاسيكية الغربية بالروح الشرقية، ثم قاد المايسترو أحمد عامر سهرة للموسيقى العربية شارك بها المطربون أحمد سعيد، نهى حافظ، مؤمن خليل، رحاب عمر وياسر سليمان، وشملت نخبة من المؤلفات التراثية الخفيفة والمعاصرة، وختاما قدمت فرقة أيامنا الحلوة تجربة وجدانية خاصة أثارت مشاعر الحنين إلى الماضي الجميل ولاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور.

وفي ستاد الإسكندرية طوال الفترة من 27 وحتى 31 يوليو، استمتع أهل المحافظة وضيوف المدينة الساحلية بكوكبة من الأشكال الغنائية والموسيقية البارزة، وقدم النجم إيهاب توفيق أمسية شهدت حضوراً جماهيرياً ضخماً سبقه عرض مميز لفرقة الموسيقى العربية بعنوان "شباب في شباب" وقاده المايسترو الدكتور محمد الموجي وشارك خلاله كل من كنزي، حنان عصام، وياسر سعيد، وفي اليوم التالي حاورت عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز قلوب الحضور بمختارات من المؤلفات العربية والغربية، ثم تغنى الفنان أحمد جمال بمجموعة من أعماله الخاصة.

وجاءت الأمسية الثالثة بمذاق خالص للموسيقى العربية وقادها المايسترو أحمد عامر، وأعادت النجمة ريهام عبدالحكيم إلى الأذهان ذكريات زمن الفن الجميل وذلك بعد فاصل غنائي بمشاركة: محمد حسن، فرح الموجي ومحمد الخولي، وتواصلت الفعاليات بعرض حيوي لفريق وسط البلد ضم مختارات من أبرز مؤلفاته التي تعكس الطابع الموسيقي المعاصر، وتلقي الضوء على أحلام وطموحات الشباب، تلاه ظهور للنجم هشام عباس الذي قدّم باقة من أشهر أعماله وسط تفاعل الحضور.

واختُتمت الليالي بسهرة مع الموسيقار هشام خرما ضمت مجموعة من مؤلفاته العصرية التي تمزج بين روح الشرق وحداثة الغرب، بعده تغنى النجم خالد سليم.