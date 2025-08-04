كتبت- منى الموجي:

يعتبر فصل الصيف من أهم المواسم الغنائية مع إطلاق إصدارات جديدة تتحول إلى أغاني العام. وكشفت YouTube Music من خلال قوائمها الأسبوعية عن الأغاني الأكثر رواجاً لهذا الأسبوع والفنانين والأغاني الذي شهدوا صعودا في صيف 2025، ونستعرضها في السطور التالية:

أغنية "شمس وهوا" للفنان حمزة نمرة حققت قفزة كبيرة هذا الأسبوع، متقدمة 55 مركزا لتصل إلى المرتبة 14، في قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، و47 مركزا في قائمة الفيديوهات الموسيقية لتصل إلى المركز 12.

ويحافظ "الهضبة" عمرو دياب على صدارة المشهد، وتصدرت أغنيته "بابا" قائمة الأغاني الأسبوعية، بينما يواصل احتلال المركز الأول كأكثر فنان استماعا في مصر، إذ يستمر على القوائم لمدة 463 أسبوعا.

الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجًا هذا الأسبوع:

1. "خطفوني" – عمرو دياب وجنا دياب

2. "شمس وهوا" – حمزة نمرة

3. "شيل الشيلة" – حمزة نمرة

4. "يا سهرانين" – حمزة نمرة

5. "نارين" – تووليت

الأغاني الأعلى استماعًا هذا الأسبوع:

1. "بابا" – عمرو دياب

2. "حفلة تنكرية" – رحمة محسن

3. "خطفوني" (بمشاركة جنا دياب) – عمرو دياب

4. "الجاى بتاعي" – حوده بندق

5. "محكمة ودخلنا على المفرمة" – عصام صاصا

أفضل 5 فنانين لهذا الأسبوع:

1. عمرو دياب

2. عصام صاصا

3. تامر حسني

4. إسلام كابونجا

5. أحمد سعد