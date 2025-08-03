إعلان

أول تعليق من عصام كاريكا على أزمة أغنية "أنا الذي"

08:04 م الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منشور امين حداد
  • عرض 3 صورة
    فؤاد حداد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة-مصراوي

نفى الملحن عصام كاريكا، وجود أي تعمد في التعدي على حقوق الشاعر الراحل فؤاد حداد، واستغلال مقطع من قصيدة له، وتقديمه من خلال أغنية "أنا الذيالتي قدمها مؤخرا النجم محمد منير.

وتحدث كاريكا، في تصريح خاص لـ"مصراويعن "أنا الذيالتي وضع لحنها، وقال: "فوجئت بما يثار حول الأغنية، بدعوى وجود اقتباس بها من قصيدة الشاعر فؤاد حداد، وهنا أقول إني كملحن، وضعت اللحن عن إعجاب بالكلمات التي وصلت لي من الشاعر باسم عادل، وهو من يسأل عن النص".

وتابع:" لا أنا ولا النجم محمد منير، كان لدينا أي فكرة مسبقة عن وجود قصيدة للشاعر الراحل فؤاد حداد، تحمل الشطرين محل الجدل، أنا الذي غنى وطبل بحر قبل".

وأوضح: "الحمد لله الأغنية نجحت، وجاءت ضمن عودة جميلة للنجم المحبوب محمد منير، دعونا جميعا نفرح بهذا ، بدون ترصد".

وعلق الشاعر أمين حداد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على ماحدث، وكتب:"محمد منير يغني أغنية مأخوذ مطلعها من شعر كتبه فؤاد حداد في عام ١٩٦٤ أي من ستين سنة، هو سطر من قصيدة في المسحراتي يقول: "أنا الذي سحر طبل .. بحر قبل".

وتابع: "سطر في قصيدة كتبها أبي رحمه الله ليغنيها المسحراتي سيد مكاوي صباح العيد بعد ٣٠ تسحيرة في رمضان، وأعاد تلحينها محمد عزت في أحد الأمسيات".

وأوضح: "ولعل المغني والملحن لم يعلما أصل الأغنية .. ولكن الكاتب أكيد كان يعلم وهذا تعدي صريح على الملكية الفكرية سمعت الأغنية ولم تعجبني لا كلاما ولا لحنا ولا غناء، وتعجبت لزمن اختلطت فيه المعايير وغاب فيه الفن ووثب المدعون إلى المقدمة مشوهين ما سبق من شعر ومن قيمة حقيقية".

واختتم: "نتشاور -نحن أبناء فؤاد حداد- فيما سوف نفعله في مواجهة هذا العبث".

أغنية "أنا الذي" من كلمات باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وقام النجم محمد منير بطرحها الأسبوع الماضي.

عصام كاريكا أمين حداد فؤاد حداد أنا الذي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة