أول تعليق من عصام كاريكا على أزمة أغنية "أنا الذي"

القاهرة-مصراوي

نفى الملحن عصام كاريكا، وجود أي تعمد في التعدي على حقوق الشاعر الراحل فؤاد حداد، واستغلال مقطع من قصيدة له، وتقديمه من خلال أغنية "أنا الذي"، التي قدمها مؤخرا النجم محمد منير.

وتحدث كاريكا، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن "أنا الذي"، التي وضع لحنها، وقال: "فوجئت بما يثار حول الأغنية، بدعوى وجود اقتباس بها من قصيدة الشاعر فؤاد حداد، وهنا أقول إني كملحن، وضعت اللحن عن إعجاب بالكلمات التي وصلت لي من الشاعر باسم عادل، وهو من يسأل عن النص".

وتابع:" لا أنا ولا النجم محمد منير، كان لدينا أي فكرة مسبقة عن وجود قصيدة للشاعر الراحل فؤاد حداد، تحمل الشطرين محل الجدل، أنا الذي غنى وطبل بحر قبل".

وأوضح: "الحمد لله الأغنية نجحت، وجاءت ضمن عودة جميلة للنجم المحبوب محمد منير، دعونا جميعا نفرح بهذا ، بدون ترصد".

وعلق الشاعر أمين حداد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، على ماحدث، وكتب:"محمد منير يغني أغنية مأخوذ مطلعها من شعر كتبه فؤاد حداد في عام ١٩٦٤ أي من ستين سنة، هو سطر من قصيدة في المسحراتي يقول: "أنا الذي سحر طبل .. بحر قبل".

وتابع: "سطر في قصيدة كتبها أبي رحمه الله ليغنيها المسحراتي سيد مكاوي صباح العيد بعد ٣٠ تسحيرة في رمضان، وأعاد تلحينها محمد عزت في أحد الأمسيات".

وأوضح: "ولعل المغني والملحن لم يعلما أصل الأغنية .. ولكن الكاتب أكيد كان يعلم وهذا تعدي صريح على الملكية الفكرية سمعت الأغنية ولم تعجبني لا كلاما ولا لحنا ولا غناء، وتعجبت لزمن اختلطت فيه المعايير وغاب فيه الفن ووثب المدعون إلى المقدمة مشوهين ما سبق من شعر ومن قيمة حقيقية".

واختتم: "نتشاور -نحن أبناء فؤاد حداد- فيما سوف نفعله في مواجهة هذا العبث".

أغنية "أنا الذي" من كلمات باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وقام النجم محمد منير بطرحها الأسبوع الماضي.