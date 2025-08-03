كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت الفنانة أصالة نصري حفلًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وسط تفاعل كبير من الجمهور، بحضور أولادها الذين حرصوا على دعمها خلال الحفل.

وظهرت ابنتها شام الذهبي وهي تقوم بتصوير تفاعل الجمهور، وترديدهم لكلمات الأغاني، وقدمت أصالة باقة من أبرز أغانيها وسط تصفيق وهتافات الحضور، الذين رحبوا بها منذ لحظة صعودها.

وكانت أصالة طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد "ضريبة البعد"، والذي يضم 11 أغنية، من بينها ثلاث أغانٍ من كلمات الشاعرة منة القيعي، وهي: "كلام فارغ"، و"حبة حبة"، و"جرسة إيه دي".

كما يتضمن الألبوم أغنية "أحبك أكرهك" من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، وتوزيع محمد مصطفى.

وعلى مستوى الملحنين، والموزعين، تعاونت المطربة أصالة مع تامر عاشور، وإيهاب عبدالواحد، ومصطفى العسال، ومحمد عبدالمجيد، وعمرو الشاذلي، ومحمد مصطفى، ووليد العطار، وجابر جمال، وإسلام رفعت، وهشام البنا، ويوسف حسين.

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