عاصي الحلاني يطرح أغنية جديدة " قلبي شاطر "

أطلق الفنان عاصي الحلاني أغنيته الجديدة بعنوان "قلبي شاطر" وتعاون الحلاني بهذا العمل مع الشاعر نعمان الترس، والألحان مع الفنان خليل أبو عبيد ، أما التوزيع والماسترينج من توقيع ريمي مراد .

"قلبي شاطر" تأتي ضمن سلسلة من الإصدارات التي يحرص عاصي الحلاني على تقديمها بين الحين والآخر، محافظًا على توازنه بين اللون الطربي الأصيل والإيقاعات المعاصرة التي تلامس ذوق الجمهور المتنوع.

" قلبي شاطر " تم إطلاقها على القناة الرسمية " يوتيوب " للفنان عاصي الحلاني، وعلى كافة المتاجر الموسيقية، والإذاعات والمحطات الفضائية العربية .

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