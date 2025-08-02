كتبت- منى الموجي:

واصلت منصة مدل بيست فعالياتها، ونظمت عددا من الحفلات الصيفية للأسبوع الثالث، في "آفتر" الرياض يوم 31 يوليو، و"أونيكس أرينا" جدة يوم 1 أغسطس.

افتتح الحفل الفنان دافنشي، الذي حقق انتشارًا واسعًا في مشهد الراب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفنانة أصايل التي قدمت أغنيتها الجديدة "مية مية"، والدي جي شاولين الذي أشعل حماس الجمهور.

وقدّم نجم الراب البريطاني "سنترال سي" عرضا، مؤديًا أشهر أغانيه مثل "Sprinter" و"Doja" أمام آلاف الحضور.

واختتم الحفل الدي جي والمنتج العالمي والحائز على عدة جوائز "ريهاب"، أحد أبرز الأسماء التي اعتادت الظهور في فعاليات مدل بيست.

وتستعد مدل بيست لاحتفالية تُتوَّج بها نهاية موسم حافل بالموسيقى، مع عروض يحييها نجوم عالميون، بينهم: فرقة بلاك آيد بيس، والموهبة السعودية شنكوتي.