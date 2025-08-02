

القاهرة- مصراوي:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا رسميًا أكدت فيه تضامنها الكامل مع القيادة السياسية المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل تصاعد الأحداث الجارية، وتزايد الحملات الممنهجة لتشويه دور مصر ومواقفها وجهودها التي تبذلها لدعم القضية الفلسطينية.

وأعربت النقابة، برئاسة الفنان مصطفى كامل، في بيانها عن "إدانتها الشديدة للمحاولات المغرضة التي تهدف إلى الإساءة للدور التاريخي والريادي لمصر، مستنكرة الدعوات المشبوهة لتنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية بالخارج، واعتبرتها محاولات يائسة لتشويه صورة الدولة المصرية وتضليل الرأي العام".

وتابعت نقابة المهن الموسيقية "هذه التحركات المرفوضة لا تخدم القضية الفلسطينية، بل تضر بوحدة الصف العربي وتسيء إلى الجهود الصادقة التي تبذلها مصر على مدار عقود لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

واختتم البيان بالتأكيد على أن جموع الفنانين والمبدعين يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ويجددون رفضهم لأي إساءة إلى مؤسسات الدولة أو تشكيك في مواقفها الوطنية والإنسانية.