كتبت- منى الموجي:

وسط حضور جماهيري ضخم بلغ حوالي 30 ألف متفرج، أحيا "الهضبة" النجم عمرو دياب، ثالث حفلات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، أمس الجمعة 1 أغسطس على مسرح يو أرينا في مدينة العلمين الجديدة.

وشهد الحفل العديد من اللقطات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

مشوار الهضبة

شاهد الحضور فيديو يستعرض مشوار الهضبة الفني تم عرضه قبل صعوده على المسرح.

تحية للجمهور

وجه عمرو تحية للحضور قائلا "مساء الخير عليكم وكل صيف وأنتم طيبين، مبسوط إني معاكم، الحفلة دي مهمة عندي إني أكون معاكم كل سنة، بشكر تذكرتي أنها إدتني فرصة أكون معاكم. الألبوم حد سمعه، الأول هنسخن وبعدين ندخل على الجديد والألبوم".

الألبوم الجديد

قدم عمرو باقة من أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، ومنها "خطفوني" التي ردد الجمهور كلماتها بحماس، ليعلق نجم الحفل "صوتهم حلو قوي، إنتم فاجئتوني"، كما غنى "شايف قمر"، وعاد الأغنيتين أكثر من مرة.

قصة أغنية

من بين أغاني الألبوم، غنى أغنية "بابا"، وحكى قصتها: "كلماتها كتير وكنت متخيل أنها صعبة على الحفظ، عارفينها"، ليغني الجمهور كلماتها مع مداخلات بسيطة من عمرو دياب.

أغاني الحفل

ضم برنامج الحفل أغاني: "قمرين، ده لو اتساب، شكرا من هنا لبكرة، ماتقلقش، العالم الله، ليلي نهاري، زي ما أنتي، بحبه".

تحية لصناع الألبوم

قبل نهاية الحفل وجه عمرو التحية لكل من شاركوا في تقديم ألبومه الجديد "ابتدينا"، وذكر الملحن عمرو مصطفى قائلا "أشكر كل اللي اشتغل معايا في الألبوم ده، كلهم مش عايز أنسى حد، وخاصة عمرو مصطفى لإن بقالنا كتير مشتغلناش مع بعض".

ظهور محمد لطفي

صعد الفنان محمد لطفي على المسرح، وقدمه عمرو قائلا "أخويا وحبيبي محمد لطفي".

مدفع تيشيرتات

ظهر بجوار "الهضبة" على المسرح (مدفع تيشيرتات) ومع تحريكه بدأ في توزيع (تيشيرتات) على الحضور.

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين تم افتتاح دورته الثالثة في 18 يوليو، وأحيت الحفل النجمة الكبيرة أنغام، وتستمر حفلاته على مدار 40 يوما، ويحييها عدد كبير من نجوم الغناء.