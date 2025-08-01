العلمين- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

توافد عدد كبير من جمهور "الهضبة" النجم عمرو دياب، على مسرح يو أرينا، لحضور حفله المُقام ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يحتفل عمرو مع جمهور بألبومه الجديد، إلى جانب باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة.

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: أنغام، عمرو دياب، أصالة نصري، ومحمد منير، تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.