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"رقص وجمال".. نانسي عجرم تخطف الأضواء في حفل لبنان

09:13 م الجمعة 01 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نانسي عجرم تخطف الأنظار
  • عرض 8 صورة
    نانسي عجرم على انستجرام
  • عرض 8 صورة
    نانسي عجرم من حفلها في لبنان
  • عرض 8 صورة
    نانسي عجرم تتفاعل مع الجمهور
  • عرض 8 صورة
    نانسي عجرم
  • عرض 8 صورة
    نانسي عجرم من كواليس حفل لبنان
  • عرض 8 صورة
    الفنانة نانسي عجرم
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كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأضواء من حفلها الساهر الذي أقيم أمس الخميس في لبنان.

وخضعت نانسي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، إلى جانب صور من كواليس الحفل التي ظهرت خلالها وهي ترقص و تتفاعل مع جمهورها ومحبيها.

تحيي الفنانة نانسي عجرم حفلا يوم 16 أغسطس في لبنان ويشاركها الحفل الفنان راغب علامة.

نانسي عجرم لبنان حفل نانسي عجرم
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