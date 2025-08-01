"رقص وجمال".. نانسي عجرم تخطف الأضواء في حفل لبنان

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأضواء من حفلها الساهر الذي أقيم أمس الخميس في لبنان.

وخضعت نانسي لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، إلى جانب صور من كواليس الحفل التي ظهرت خلالها وهي ترقص و تتفاعل مع جمهورها ومحبيها.

تحيي الفنانة نانسي عجرم حفلا يوم 16 أغسطس في لبنان ويشاركها الحفل الفنان راغب علامة.