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محاولة اغتيال.. أول تعليق من محمد رمضان بعد مصرع شخص في حفله بالساحل

04:07 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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كتبت - منى الموجي:

وصف الفنان محمد رمضان الحادث الذي وقع في حفله بالساحل الشمالي وأدى إلى مصرع عامل وإصابة آخرين، بأنه "محاولة اغتيال مكتملة الأركان"، وذلك في أول تعليق له بعد إلغاء الحفل الذي أقيم مساء أمس.

كتب رمضان عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير على المسرح بجواري بالظبط، وأثره في أذني حتى الآن، وبسببه توفي عامل وفيه 2 شباب في حالة خطيرة". وأضاف: "صوت قنبلة مالوش علاقة بالفاير وركس والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان، ليه الغل يوصل للدرجة دي".

وكان الفنان قد اضطر إلى إنهاء حفله الجماهيري فجأة، مطالبًا الجمهور بإخلاء المكان لتسهيل عمل فرق الإسعاف، وقال من على المسرح: "بنعتذر للجميع، حبايبي إنتوا أهلي وناسي أفديكم بروحي والله"، مؤكدًا أنه سيبقى للاطمئنان على خروج الجميع بسلام.

وتشير المعلومات الأولية المتداولة إلى أن سبب الحادث يعود إلى خلل فني في الألعاب النارية، مما أدى إلى سقوطها بشكل خاطئ والتسبب في الإصابات والوفاة، وهو ما يتناقض مع رواية الفنان عن وجود "قنبلة".

يُذكر أن حفل محمد رمضان بمنطقة جولف بورتو مارينا كان قد شهد إقبالًا جماهيريًا ضخمًا، وأعلن الفنان قبل انطلاقه عن نفاد جميع التذاكر.

تعليق رمضان

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