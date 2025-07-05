عمرو دياب يتصدر "تريند" يوتيوب لليوم الثالث بأغنية "خطفوني"

كتبت- منى الموجي:

يواصل النجم الكبير عمرو دياب تصدره موقع "يوتيوب" لليوم الثالث على التوالي بأغنية "خطفوني" والتي غناها مع ابنته جنا ضمن ألبومه الجديد "ابتدينا".

واحتل الألبوم تريند موقع يوتيوب بثلاث أغاني، إذ جاءت في المركز الأول "خطفوني"، في حين جاءت في المركز الثاني "مليش بديل"، و"متقلقش" احتلت المركز الثالث.

وشهد الحفل الذي أحياه الهضبة أمس في الساحل الشمالي استقباله لابنته جنا على المسرح، وقدما معًا أغنية "خطفوني" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأشاد عمرو دياب بموهبة ابنته قائلًا: "عمري ما تخيلت إن بنتي في يوم من الأيام تطلع معايا على المسرح، هي بتغني وبتألف وبتعزف بيانو وموهوبة جدا".

كما استقبل الهضبة على المسرح نجله عبدالله والذي شاركه غناء "يلا" ضمن أغاني الألبوم، ودعا أيضا الرابر "بدر" المشارك بمقطع الراب في أغنية خطفوني ليؤديها على المسرح.

تنوع برنامج الحفل بين مجموعة من أنجح أغاني الهضبة القديمة والجديدة، وقدم: "يا أنا يا لأ"، "لو اتساب"، "بحبه"، "غلاوتك"، "خطفوني"، "قمرين"، "نور العين"، "العالم الله"، "مالهاش بديل"، "وياه"، "الحظ"، و"ليلي نهاري".

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح يوم الخميس الماضي ألبومه ابتدينا والذي يعد أول تعاون له مع شركة سوني العالمية، ويضم 15 أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي .

ومن جانبها، أعلنت ورلد ميوزك أوورد عن دخول الهضبة قائمة أفضل 100 فنان رقمي عالمي بعد طرح ألبومه الجديد "ابتدينا".