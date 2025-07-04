بالتزامن مع طرح أحدث أغانيه.. ميشيل مساك يُحيي حفلا غنائيا جديدا

كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان ميشيل مساك لإحياء حفل غنائي جديد يوم الجمعة 18 يوليو على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.

ويأتي الحفل بالتزامن مع انطلاق أحدث أغانيه والتي تحمل عنوان "سندباد"، وهي من كلمات وألحان ميشيل مساك وتوزيع موسيقي أنطوني إدوارد وهندسة صوتية أبانوب رشدي، والفيديو كليب من إخراج مصطفى منعم.

وتعد الأغنية رسالة لدعم القضية الفلسطينية من خلال مُخاطبة السندباد الفلسطيني والعربي كما تتناول استعراض لقوته ونجاحه في تخطي الصعاب.

يُذكر أن الفنان ميشيل مساك هو ممثل ومُغني أصدر عدد من الأغاني، أبرزها "ماتعيطيش، مسافر، الحلوة، على باب السيما يا طبيب". كما شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية التي لاقت، بينها "كلبش 2، أسيل، جمع سالم، المداح، البرنس، زلزال، جعفر العمدة"، وحقق نجاحًا من خلال مشاركته في مسلسل "ساعته وتاريخه" مع المخرج عمرو سلامة.