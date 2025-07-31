مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

طرحت المطربة مي فاروق، أحدث أغنياتها بعنوان "أنا اللي مشيت" وهى الأغنية الثامنة من أغنيات ألبومها الجديد "تاريخي" والذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام.

أغنية "أنا اللي مشيت" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر: توما، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند.

"أنا اللي مشيت" تعكس في مضمونها، واقع المرأة القوية التي ترفض الانكسار، وتعتز بالكبرياء في علاقة حب غير متوازنة، وتضع حدًا للخذلان، وتتجه إلى الاستقلال.

وتقول بعض كلمات أغنية "أنا اللي مشيت":

أنا اللي مشيت وسبَّقت

لقيت الوضع معجبنيش

طريقته كمان ما نسيتنيش

وفرصة وجت ما صدقت

لا عُمري وقفت في الصف

ولا أتعامل بسوء تقدير

مشيت علشان مقامي كبير

ومش مركونة ع الرَّف

أنا كبريائي معاك خلاني

أستسهل وأنسي اللي بينساني.