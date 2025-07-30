"أنا الذي" للكينج محمد منير تتصدر التريند بعد طرحها بساعات قليلة

كتب- هاني صابر:

تصدرت أغنية "أنا الذي" للكينج محمد منير، تريند منصة "إكس" بعد طرحها بساعات قليلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الموسيقية.

وتفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع أغنية الكينج "أنا الذي" وجاءت بعض تعليقاتهم، كالتالي: "تحفة يا كينج، مفيش حد يعرف يغني الكلمات دي غير الكينج، كينج بلادنا، إيه الحلاوة دي، أيوة كده يا كينج كنت فين، الكلام عجز عن وصف حلاوة وجمال كلمات الأغنية وصوت منير اللي ملوش وصف، روعاتك يا كينج مصر، الأغنية جامدة".

وطرحت مجموعة روتانا للموسيقى، أغنية "أنا الذي" التي تعد احدى أغنيات الألبوم الذي تتولى إنتاجه.

"أنا الذي" من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

وتأتي أغنية "أنا الذي" بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي.

ويواصل الكينج منير، طرح أغاني ألبومه الجديد الذي يمتع به الجمهور وعشاق الموسيقى، طوال موسم الصيف.