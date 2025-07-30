علياء صبحي تطرح "يا ابن اللذينة" على موقع "يوتيوب"

كتبت- منى الموجي:

طرحت الفنانة علياء صبحي منذ قليل أغنيتها "يا ابن اللذينة" على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية الرقمية، منها أنغامي، سبوتيفا.

وشاركت علياء جمهورها بطرح الفيديو كليب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بها .

الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تيم علي، توزيع يوسف حسن، وتُعد جزءًا من مشروع موسيقي جديد تسعى لتقديمه.

وحققت علياء نجاحات سابقة بأغنيتي "بطلنا" و"روق علينا"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب بإخراج بسمة بوسيل، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان الماضي، وتعاونها مع النجم تامر حسني في ديو غنائي حقق ملايين المشاهدات.