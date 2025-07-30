كتبت- منى الموجي:

تستمر فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، ويقام لأول مرة في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي.

وقاد المايسترو أحمد عامر الحفل الذي جمع بين النجمة ريهام عبدالحكيم وشباب الموسيقي العربية بالأوبرا.

وتغنت ريهام بأغاني: التوبة، أنا بعشقك، آه يا أسمراني اللون، أكدب عليك، بتونس بيك، بتسأل ليه عليا، جاي على بالي، جانا الهوا، شكله طيب، عليّ صوتك، فيها حاجة حلوة، لولا الملامة، مالي، نسم علينا الهوا، وحشتني، غني لي شوي وسيرة الحب.

قبلها قدم نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا محمد حسن، فرح الموجي ومحمد الخولي فقرة غنائية، وغنوا: علي الضحكاية، عمار يا إسكندرية، سواح، أما براوة، الليلة يا سمرا، أتحدى العالم، قلبي عشقها.