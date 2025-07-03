يضم 15 أغنية وبمشاركة جنا وعبدالله.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب "ابتدينا"

كتبت- منى الموجي:

أطلق المطرب عمرو دياب، ألبومه الجديد "ابتدينا" رسميًا، على جميع المنصات الموسيقية، والذي يتعاون من خلاله مع شركة سوني ميوزك، وذلك بعد الإعلان عن الشراكة بينهما في أواخر عام 2024.

يضم الألبوم 15 أغنية، يمزج فيها "الهضبة" بين الإيقاعات اللاتينية، والهاوس، والأفروبيتس، والبوب المصري، إلى جانب إيقاع المقسوم.

ويحمل الألبوم أيضًا تعاونات مختلفة، من بينها مشاركة خاصة لابنته جنا دياب ونجله عبدالله دياب. كما يجمع الألبوم عمرو دياب من جديد مع الفنان عمرو مصطفى، شريكه في عدد كبير من أغانيه الناجحة.

ويحيي النجم عمرو دياب، غدا الجمعة 4 يوليو حفلا في الساحل الشمالي، وأعلنت الجهة المنظمة للحفل عبر منصة بيع التذاكر، بيع الفئات التالية من الموجة الثانية، وهي 7000، و8000، و9000، و14000 جنيه، وذلك بعد أيام من اكتمال حجز تذاكر الموجة الأولى في فئات 11000، و 13000، و 16000 جنيه، وأوضحت، أن التذاكر المتاحة، هي فئات: 40000، و12000، و17000.