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أصالة" تطرح "ضريبة البعد" من ألحان مدين.. والأغنية "تريند" على "X"

08:26 م الخميس 03 يوليو 2025

أصالة ومدين

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كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، والتي تتعاون من خلالها مع الملحن مدين.

أغنية ضريبة البعد من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

ودخلت الأغنية ضمن قائمة الموضوعات الرائجة "التريند" على موقع التواصل الاجتماعي "X"، بعد طرحها بدقائق قليلة.

وعلّق مدين على طرح الأغنية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "ألف مبروك لأختي الغالية صولا أصالة، أغنية جديدة تضاف لمشوار نجاحاتنا مع بعض.. موجودة دلوقتي على يوتيوب وكل المنصات، مستني رأيكم".

مدين سبق وتعاون مع أصالة في أكثر من أغنية حققت نجاحا كبيرا، بينها: "شخصية عنيدة"، "هو حبيبي"، "جابوا سيرته".

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