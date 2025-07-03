خطأ غير مقصود في ألبوم عمرو دياب.. وعادل حقي يعلق "ابتدينا"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الملحن والموزع الموسيقي عادل حقي عن وجود خطأ في نسب لحن في أغنية "ماليش بديل" من ألبوم النجم عمرو دياب الجديد "ابتدينا".

وكتب "حقي" عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "سوني ميوزيك أرابيا، الموزع الموسيقي لهذه الأغنية هو عادل حقي"

يُذكر أن ألبوم "ابتدينا" يشهد تعاونات موسيقية مع عدد من أبرز صُنّاع الأغنية، وحقق تفاعلًا واسعًا فور طرحه على جميع المنصات الموسيقية.

طرح النجم عمرو دياب، ألبومه الغنائي"ابتدينا"، اليوم الخميس، عبر قناته في موقع يوتيوب، ومختلف المصنفات، وذلك قبل الحفل الذي من المقرر أن يقدمه مساء غدا الجمعة في شاطئ مراسي بالساحل الشمالي.

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