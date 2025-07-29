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قبل حفله الليلة في العلمين.. 15 صورة لجورج وسوف في أبرز حفلاته

11:09 م الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الفنان الكبير جورج وسوف
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    جورج وسوف بحفله في دبي
  • عرض 15 صورة
    جورج وسوف في بيروت
  • عرض 15 صورة
    جورج وسوف من جولته الغنائية في كندا
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    جورج وسوف من حفل غنائي في لبنان
  • عرض 15 صورة
    جورج وسوف من كواليس إحدى الحفلات
  • عرض 15 صورة
    جورج وسوف يتفاعل مع الجمهور
  • عرض 15 صورة
    جورج وسوف يستعد لإحياء حفل العلمين
  • عرض 15 صورة
    الجمهور يتفاعل مع جورج وسوف بأحد الحفلات
  • عرض 15 صورة
    جورج وسوف
  • عرض 15 صورة
    حفل جورج وسوف في ألمانيا مايو 2025
  • عرض 15 صورة
    حفل حورج وسوف في لبنان
  • عرض 15 صورة
    جورج وسوف ينعى زياد الرحباني
  • عرض 15 صورة
    جورج وسوف بحفل غنائي في السويد
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كتب- مروان الطيب:

يحيي الليلة الفنان الكبير جورج وسوف حفلا كبيرا على مسرح سكاي بمدينة العلمين الجديدة ، وسط حضور كبير من جمهوره ومحبيه، ضمن حفلات موسم صيف 2025.

ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه، وتميز وسوف بتقديم حفلات ناجحة وسط تفاعل الجمهور الذي اعتاد على ترديد أغانيه والتفاعل معه.

ونعي جورج وسوف مؤخرا الشاعر والملحن اللبناني زياد الرحباني، ونشر صورة أرشيفية جمعتهما سويا ورثاه قائلا: "رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع، اعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الاجيال.، أحرّ التعازي للسيدة فيروز الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد".

يحيي جورج وسوف حفلا غنائيا في لبنان يوم 15 أغسطس المقبل ويشاركه الحفل الفنان ادم.

جورج وسوف مهرجان العلمين العلمين الجديدة
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