إعلان

فوز حلمي عبدالباقي ونادية مصطفى بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الموسيقيين

07:24 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

نادية مصطفى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لعضوية نقابة المهن الموسيقية، عن فوز الفنان حلمي عبد الباقي، والفنانة نادية مصطفى.

كما فاز كلًا من منصور هندي، ومحمد صبحي وأحمد العيسوي وعلاء سلامة، في انتخابات التجديد النصفي، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، داخل نادى جامعة القاهرة بشارع البحر الأعظم.

وتنافس على انتخابات التجديد النصفى، 6 أعضاء من مجلس إدارة نقابة الموسيقيين الحالي، وهم الفنان حلمي عبد الباقي، ومنصور هندى، والمطربة نادية مصطفى، ومحمد صبحي، وعلاء سلامة وأحمد العيسوي، و أحمد محمد عرفات، وداوود محمد سمير عبد المحسن وعادل محمد مصطفى نعيم .

وحرص على حضور الانتخابات، المطربين سعد الصغير، وطارق عبدالحليم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة الحالي، محمد عبدالله، وعاطف إمام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات القانونية المنظمة لعمل النقابات المهنية في مصر، حيث يُجرى التجديد النصفي لأعضاء المجلس لضخ دماء جديدة ومنح الفرصة للراغبين في خدمة المهنة وأعضائها.

اقرأ أيضا..

أحدث جلسة تصوير لـ يارا السكري تخطف الأنظار.. والجمهور: "كوكب حلويات"

هدى الإتربي تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

نقابة الموسيقيين انتخابات نقابة الموسيقيين نادية مصطفى حلمي عبدالباقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

3 أيام بلا كهرباء ومياه| مواطنو الجيزة للحكومة: "أين خطط الطوارئ؟ وقولولنا الحل امتى"
شعبة الذهب توجه نصائح للمستهلكين بشأن توقيت بيع وشراء الذهب في الوقت الحالي
لغز النيران الغامضة.. "برخيل سوهاج" تحترق وتُحيّر المسؤولين والأهالي (القصة الكاملة)