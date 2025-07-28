"يانغو بلاي" يضم ألبومات نانسي عجرم وتامر حسني وأصالة الجديدة لمكتبته

كتبت- منى الموجي:

أعلن تطبيق يانغو بلاي، عن ضمه عددا من الإصدارات الجديدة في عالم الموسيقى، لنجوم الغناء في العالم العربي، بينهم: نانسي عجرم، لطيفة، تامر حسني، رامي صبري، ونستعرض أبرزها في السطور التالية..

نانسي عجرم

ألبوم نانسي عجرم "11" يضم 12 أغنية، ويفتتح الألبوم بأغنية "سيدي يا سيدي".

تامر حسني

ويحمل ألبوم تامر عنوان "لينا معاد" ويضم 15 أغنية متنوعة تمزج بين الأنماط الرومانسية والشعبية والطابع الشبابي العصري. يتميز الألبوم بتعاونات فنية مختلفة، أبرزها: أغنية "المقص" بالتعاون مع الفنان الشعبي رضا البحراوي، وأغنية ملكة جمال الكون بالتعاون مع المطرب السوري "الشامي".

أصالة

كما ضم التطبيق ألبوم "ضريبة البعد" لـ أصالة، ومن بين أغانيه "مش وحشة"، "ضريبة البُعد"، "العنب الساقع"، و"أنا حنساك".

لطيفة

انضم أيضا ألبوم لطيفة "قلبي ارتاح" للتطبيق، وتقدم من خلاله 13 أغنية. مع أربعة أغاني تم عرضها في الأسبوع الأول، هذا الإصدار يضم تعاونات مختلفة، منها ثلاث أغاني مع محمد القزمي وأغنية واحدة مع كاظم الساهر، بالإضافة إلى فنانين آخرين.

رامي صبري

كما انضم ألبوم "أنا بحبك أنت" لـ رامي صبري، ويضم 11 أغنية ، من ضمنها ريمكس مع المنتج علي فتح الله.

نجوى كرم

وأعلن التطبيق عن ضم أحدث ألبومات نجوى كرم بعنوان "حالة طوارئ".

فضل شاكر

ولـ فضل شاكر ضم التطبيق أغنية رومانسية بعنوان "الحب وبس".

ملحم زين

بمناسبة مرور 22 عامًا على مسيرته الفنية، يطلق ملحم زين ألبومه "22"، وهو عبارة عن شهادة لحضوره الدائم في الموسيقى العربية. يتضمن الألبوم مزيجًا من أغاني الدبكة النشيطة، وأغاني الحب البطيئة، وأنشودات صيفية مرحة، والتي تبرز صوته المتنوع ورحلته الموسيقية. من بين الأغاني الموجودة: قلبي دق، حلفتلك، معنى العيش، كوكبي، ألف مبروك، كفّ عنّي، وتنّور.

محمد منير

وطرح "الملك" محمد منير أغنيته الجديدة "ملامحنا"، وهي أحدث أغنية بوب يقدمها.

فضل ومحمد شاكر

إلى جانب أغنية "كيفك على فراقي" غناء فضل شاكر وابنه محمد شاكر.