كتبت- منى الموجي:

تتوالى فعاليات صيف الأوبرا 2025 الذي يحتضنه ستاد الإسكندرية الدولي لأول مرة وتنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، حيث يقام في التاسعة مساء الأربعاء 30 يوليو سهرة غنائية يحييها النجم هشام عباس وفريق وسط البلد.

وخلالها يستعيد هشام عباس ذكريات أعماله الجماهيرية وتترات المسلسلات التي قدمها، منها: ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وأنا أعمل إيه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان وأنا صغير، يتربى في عزو، كده رضا، السهر والانبساط، عمال يحكيلي عنها، بالليل تنام العيون، يا ليلة، مين اللي جوه في قلبي، ناري نارين، فينه.

يسبقه فاصلاً لفريق وسط البلد يضم مختارات من أبرز مؤلفاته التي تعكس الطابع الموسيقي المعاصر، وتلقي الضوء على أحلام وطموحات الشباب، منها: شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالي، مجنون، هيلا هوب، روبابيكيا.