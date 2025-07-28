كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة شمس الكويتية، كواليس أغنيتها الجديدة "طز" التي طرحتها مؤخرًا، وحصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر منصة "يوتيوب"، وانتشرت أيضًا عبر مختلف منصات الأغاني، ونالت إعجاب الجمهور.

شمس طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، واستخدمت في في بعض مشاهده الذكاء الاصطناعي.

وعن سبب اختيار اسم الأغنية، قالت شمس الكويتية في بيان صحفي: أحببت اسمها لأني تعودت أقول "طز" لكل شيء سلبي بحياتي.. ليه لأ؟، هذه الكلمة بالذات تلخّص الإحساس الذي نرغب أن نجعله يصل بالأغنية.

وتابعت شمس: أنا لا أغني كي أرضي الكل، أنا أغني كي أعبر، و"طز" كانت أنسب عنوان، وأوجه الكلمة لكل حاسد، ولكل طاقة سلبية.

وعن استخدامها للهجة المصرية في اسم الأغنية رغم أنها غنتها بالعراقية، تابعت: اللهجة المصرية قريبة من الكل، فيها خفة دم وطاقة حلوة.. وبصراحة أنا من زمان أحب مصر وشعبها، وفعلًا أفكر طرح أغنية كاملة بالمصري قريبا، لإنّي حابة أكون أقرب للجمهور هناك، خصوصًا إن المصريين ذويقة ويحبون الفن الأصيل.

واختتمت شمس حديثها بالتعليق على استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ قالت: الذكاء الاصطناعي جيد ولكن ليس دائمًا، يعطي الشعور الحقيقي، وفضلت استخدامه كلمسة، وليس إحساس، لأني أؤمن أن الفن فيه روح، ليس فقط تكنولوجيا، ويمكن بالمستقبل استخدمه أكثر، ولكن بحذر، كي لا أفقد طابع شمس الإنساني والعفوي.

والأغنية من كلمات وألحان فراس، وإخراج الكليب جوزيف نصار، وتوزيع ميثم علاء الدين.