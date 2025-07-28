كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- حازم جودة

أحيا النجم إيهاب توفيق، حفل افتتاح المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا، في استاد الإسكندرية.

وصعد الفنان إيهاب توفيق على المسرح بمصاحبة فرقته الموسيقية في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد 27 يوليو.

وقدم إيهاب توفيق باقة من أشهر أغانيه، وسط تفاعل جمهوره، ومن أبرز ما قدم على المسرح: "السهرة جامدة، حد شافنا، سحراني، عامل عاملة، أحلى منهم، مشتاق، ماتحلويش أكتر من كده، هدي القمر، بحبك يا أسمراني، علمي علمي، ملهمش في الطيب، قدّك، مراسيل مراسيل، على كيفك ميل، الله عليك يا سيدي".

وتقام فعاليات المهرجان على مدار خمسة أيام، حيث يشهد مشاركة عدد من النجوم أبرزهم: أحمد جمال، ريهام عبدالحكيم، هشام عباس.