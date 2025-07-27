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نوال الزغبي تروّج لأغنيتها الجديدة "كان ليك وحشة".. وتكشف موعد طرحها

12:46 م الأحد 27 يوليو 2025

نوال الزغبي

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كتبت- سهيلة أسامة:

روّجت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لأحدث أغانيها بعنوان "كان ليك وحشة"، والمقرر طرحها غدًا على جميع المنصات الموسيقية.

وشاركت نوال جمهورها صورة بالأبيض والأسود عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "غدًا الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بيروت، (كان ليك وحشة) على جميع المنصات".

وتأتي الأغنية ضمن ألبومها الجديد، والذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، من بينها: "ماضي وفات" كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، "آجي بالدلع" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، "وقت الشدة" كلمات هناء الشيخ، ألحان أحمد بركات، "يا مشاعر" كلمات أحمد عصام، ألحان الشاب سامر.

نوال الزغبي

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نوال الزغبي اغنية كان ليك وحشة المنصات الموسيقية
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