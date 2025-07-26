دنيا سمير غانم وأحمد سعد يغنيان "أشرار" ترويجا لفيلم "روكي الغلابة"

كتب- مروان الطيب:

طرحت الشركة المنتجة لـ"روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، مقطع من الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان "أشرار"، غناء الفنان أحمد سعد ونجمة العمل، استعدادا لعرضه في "السينمات" نهاية شهر يوليو الجاري.

وأعادت الفنانة دنيا سمير غانم نشر المقطع عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وكتبت: "أغنية أشرار من فيلم روكي الغلابة، انتظروا الأغنية كاملة يوم 27 يوليو الساعة 5 مساء".

تدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويا للعديد من المواقف الكوميدية، ويشارك ببطولة الفيلم كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات دنيا سمير غانم في الدراما التليفزيونية بمسلسل "عايشة الدور" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.