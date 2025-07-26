مدين مع تامر حسني بكواليس حفل "العلمين" بعد نجاح "حفلة تخرج من حياتي"

كتبت- منى الموجي:

شارك الملحن مدين جمهوره صورة جديدة جمعته بالنجم تامر حسني من كواليس حفل الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثالثة.

ونشر مدين الصورة، عبر حسابه على انستجرام، معلقا "أخويا وحبيبي الغالي تامر حسني من حفله بمهرجان العلمين، شكراً على الدعوة الغالية، دايماً مكسّر الدنيا يارب".

ويأتي هذا اللقاء بعد النجاح الكبير لأغنيتهما "حفلة تخرج من حياتي"، التي انضمت لألبوم تامر حسني الجديد "لينا معاد" في اللحظات الأخيرة.

أغنية "حفلة تخرج من حياتي" من كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع وميكس وماستر توما.

ويُذكر أن التعاون بين تامر حسني ومدين، ليس الأول إذ سبق وقدّما معًا عددا من الأغاني، منها: "بين يوم وليلة"، "نفس النهاية"، و"موضوع رجوعنا".