صيف الأوبرا 2025 يجمع أحمد جمال ونسمة عبدالعزيز في ستاد الإسكندرية

كتبت- منى الموجي:

يواصل المهرجان الصيفي الذي تُنظمه وزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، فعالياته، حيث تحتضن مدينة الثغر أمسية فنية تجمع الفنان أحمد جمال وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، وذلك في التاسعة مساء الاثنين 28 يوليو بـ ستاد الإسكندرية .

ويتغنى أحمد جمال بباقة من أشهر أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة، منها: إضحكي، خطير، أنا إشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب، نشيد العاشقين وغيرها إلى جانب مجموعة من روائع الطرب التي اعتاد تقديمها .

يسبقه فقرة لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، تضم مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية، التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها: فوجا، شط إسكندرية، صبري قليل، أكدب عليك، كماننا، يا ليالي، خطفوني، حلو المكان، طالعة في دماغي، شنكلوه، سهر الليالي.

يأتي هذا الحفل ضمن سلسلة فعاليات صيف الأوبرا 2025 المقامة في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي والتي تمثل إحدى مسارات وزارة الثقافة الهادفة إلى تقديم ألوان الإبداع الجاد لشرائح مختلفة من الجمهور في مختلف المحافظات.